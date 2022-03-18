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Почали розслідування вивезення українців до РФ під приводом евакуації

Ольга Денисяка

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Прокуратура розпочала досудове розслідування примусового переміщення українців до РФ під приводом евакуації. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі офісу генпрокурора.

За даними слідства, з початку повномасштабної війни російські окупанти під приводом евакуації проводять примусове вивезення на територію РФ українців, які опинились на захоплених ворогом територіях Донецької області.

Вказані дії є порушенням положень ст. ст. 49, 55 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949, ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). Досудове розслідування проводять ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази сюди.

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