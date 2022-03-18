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Окупанти взяли в полон і катують мера Нової Каховки

Ольга Денисяка

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Російські окупанти викрали секретаря міської ради Нової Каховки Дмитра Васильєва. Його утримують в СІЗО і катують. Про це у Facebook заявила дружина посадовця Людмила Васильєва.

У повідомленні йдеться, що секретар ради Новокаховської об’єднаної територіальної громади Васильєв Дмитро В’ячеславович більше двох діб тому потрапив у полон. Окупанти утримують його в підвалі будинку поліції, яке ворог використовує як офіс так званої «команди».

Дружина посадовця стверджує, окупанти вимагають від її чоловіка змінити негативну позицію до Росії на лояльну. На посадовця тиснуть фізично та морально, зокрема, і катують.

«Вимоги росіян до Васильєва –  змінити різко негативну позицію до Росії на лояльну. Застосовується стандартний набір фізичного і морального тиску, в тому числі елементи катувань. Васильєв патріот України, тримається, не змінює своєї позиції», – заявила Людмила Васильєва.

За її словами, голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута та міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко знають про полон Васильєва.

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