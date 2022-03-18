На Сумщині розгромили колону російської техніки

У п’ятницю, 18 березня, українські військові знищили колону ворожої техніки у Сумській області. Про це йдеться на сторінці Міністерства оборони України у Facebook.

«Біля Тростянця Сумської області наші сили оборони знищили колону ворожої техніки. Welcome to hell! (ласкаво просимо до пекла, – ред.)», – вказано у повідомленні.

Нагадаємо, за останніми даними втрати росіян у війні, яку ж РФ сама й почала в Україні, вже становлять 14 200 солдатів, 93 літаки, 112 гелікоптерів, 450 танків. Детальніше читайте за цим посиланням.

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Фото: Міноборони