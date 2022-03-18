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На Львівщині нетверезим водіям вручають повістки

Андрій Котенський

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У Львові вручили повістку водію, якого затримали п’яним за кермом біля кордону  з Польщею. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, патрульні зупинили автомобіль Ford Transit у населеному пункті Шегині. У водія мікроавтобуса виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

Перевірка в медичному закладі у Львові показала результат 1,64 проміле. 37-річний чоловік отримав протокол за керування транспортним засобом в стані сп’яніння та за керування автомобілем без відповідних прав.

Окрім цього виховну бесіду із порушником провів військовий комісар, який вручив йому повістку для мобілізації.

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