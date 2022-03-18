На Київщині збили ще один винищувач росіян

Вранці 18 березня у Київській області українські військові «Стінгером» збили ворожий винищувач Су-34. Про це йдеться на сторінці командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

Ліквідувати ще один російський літак ЗСУ вдалось орієнтовно о 08:15 год. у Бучанському районі. Сили протиповітряної оборони, використовуючи ПЗРК «Стінгер», збили російський винищувач Су-34.

«Катапультування екіпажу не помічено, літак впав на тимчасово окупованій території», – вказано у повідомленні.

Нагадаємо, за останніми даними втрати росіян у війні, яку ж РФ сама й почала в Україні, вже становлять 14 200 солдатів, 93 літаки, 112 гелікоптерів, 450 танків. Детальніше читайте за цим посиланням.

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