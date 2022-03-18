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Максимально спрощуємо процедуру проходження товарів через митницю, – Зеленський

Наталя Дуляба

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Президент Володимир Зеленський анонсував максимальне спрощення процедури переміщення через митний кордон товарів, необхідних українцям під час війни. Про це він 18 березня заявив у своєму відеозверненні.

Глава держави доручив Кабміну, секретарю РНБО і голові Верховної Ради України прийняти рішення, необхідні для того, щоб максимально прискорити постачання всіх необхідних товарів з-за кордону.

За словами Володимира Зеленського, йдеться насамперед про продукти харчування, пальне та інші товари, які задовольняють базові потреби українців.

«Війна – не час для того, щоб бюрократи, карʼєристи з різних відомств ускладнювали забезпечення людей. Ми хочемо максимально спростити проходження через митницю всіх товарів, які необхідні зараз українцям. Якщо для цього треба прибирати податки й акцизи на час воєнного стану, ми готові це зробити. Якщо для цього треба прибрати митників, які не розуміють завдань воєнного часу, діяти швидко, ми це зробимо. Наші кордони повинні бути відкритими для всього, що потрібно українцям. Чекаю відповідних рішень до кінця дня. А потім – і підтримки від народних депутатів», – сказав президент України.

Нагадаємо, нещодавно волонтери у Львові скаржились, що ДБР перешкоджає у перевезенні через кордон необхідного спорядження для військових.

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