Тетяна Овчаренко: «На Львівщині ДБР починає зупиняти волонтерське забезпечення українських військових»

Співзасновниця девелоперської компанії «Моя країна», волонтерка Тетяна Овчаренко про перешкоджання правоохоронних органів у перевезенні через кордон необхідного спорядження для військових:

«Вже раніше писали про проблему перетину українського кордону. Тепер ДБР звинувачує прикордонників в контрабанді. З одними поговорили, другі приперли.

Приперло на Львівщину Держбюро розслідувань: зупиняє фури з гуманітаркою, полетіли звинувачення в контрабанді. Ще Національне антикорупційне бюро теж приперло, щось там контролює, поки їхніх латвійський колега і парламентар правлячої фракції Латвії поїхав в Київ допомагати Україні воювати.

Та от що я хочу сказати з цього приводу: починають вилазити тилові с*ки. Як це було у 2014-2015 роках. Скоро підтягнеться ще й військова прокуратура, яка буде на бойових командирів відкривати кримінальні справи за харчування, забезпечення… Вже проходили це.

Я не заперечую, що вже є гниди, які під виглядом гуманітарки везуть контрабанду. Але чи багато їх зараз? Не думаю. Все це можна легко перевіряти поверхневим оглядом. Україна вже зазнала збитків на понад 100 мільярдів доларів від російського вторгнення. Навіть ймовірна контрабанда не вартує зараз того, щоб зупинити забезпечення українських військових силами людей.

Просто зараз ми для батька-військового та в його батальйон на передову в пекло купляємо в Польщі джип і женемо в Україну, купляємо форму військову, берці, бронежилети, прилади нічного бачення, біноклі, каски. Те саме з братом військовим. Все за свої кошти, як і багато інших українців.

Не хотіла навіть про це писати, чому в 2022-му ми знову ті ж броніки зі всього світу волочемо… Бо немає часу на розбірки. Чекати на забезпечення від ЗСУ ніхто не буде. Чекати на перевезення вантажу під керівництвом облдержадміністрації – тим більше. Не в образу, але вмотивовані люди та волонтери роблять це набагато швидше. І саме звичайні люди ефективно працюють як тилове забезпечення ЗСУ, ТРО.

І якщо правоохоронці зараз зупинять всі ці поставки допомоги, люди їх просто роздеруть!».

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