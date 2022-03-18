Чинного нардепа судитимуть за несплату понад 118 мільйонів гривень податків

Народного депутата України з політичної партії «За майбутнє» судитимуть за ухиляння від сплати податків. Про це Львівському порталу повідомили в ДБР.

Так, нардеп знайшов спосіб незаконно знизити ставку податку від продажу нерухомості. Протягом 2012-2019 років він продавав квартири у житлових будинках на Петропавлівській та Софіївській Борщагівках на Київщині.

Депутат не зареєстрований як ФОП чи юридична особа, а нерухомість продавав під виглядом власного майна. Це дозволяло знизити ставку податку на 13% – з 18 до 5%.

За попередніми підрахунками, політик не сплатив до держбюджету понад 118 мільйонів гривень. Окрім того, правоохоронці арештували понад 500 квартир, які він не встиг продати.

Нардепа обвинувачують в умисному ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Йому загрожує покарання у вигляді штрафу від 15 тисяч до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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