ОСТАННІ НОВИНИ

Чинного нардепа судитимуть за несплату понад 118 мільйонів гривень податків

Анастасія Диняк

|

Народного депутата України з політичної партії «За майбутнє» судитимуть за ухиляння від сплати податків. Про це Львівському порталу повідомили в ДБР.

Так, нардеп знайшов спосіб незаконно знизити ставку податку від продажу нерухомості. Протягом 2012-2019 років він продавав квартири у житлових будинках на Петропавлівській та Софіївській Борщагівках на Київщині.

Депутат не зареєстрований як ФОП чи юридична особа, а нерухомість продавав під виглядом власного майна. Це дозволяло знизити ставку податку на 13%  – з 18 до 5%.

За попередніми підрахунками, політик не сплатив до держбюджету понад 118 мільйонів гривень. Окрім того, правоохоронці арештували понад 500 квартир, які він не встиг продати.

Нардепа обвинувачують в умисному ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Йому загрожує покарання у вигляді штрафу від 15 тисяч до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів