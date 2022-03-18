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Благодійники із Данії пеередали в Україну 18 швидких

Андрій Котенський

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Благодійники із Королівства Данії надіслали в Україну 18 карет швидкої медичної допомоги екстракласу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Вартісні автомобілі обладнані на базі Mercedes-Benz Sprinter.

Медики Львівщини та благодійники наповнили отримані автомобілі товарами гуманітарної допомоги, медикаментами, тактичним перев’язувальним матеріалом, інфузійними матеріалами, ампульними медикаментами та розхідниками для передової, тактичних військових медиків, а також роботи для бригад екстреної медичної допомоги.

Окрім того фахівці Львівського обласного клінічного перинатального центру, Пологового клінічного будинку №1 м. Львова та Львівської міської дитячої клінічної лікарні зібрали також для харків`ян значну кількість медикаментів неонатологічної групи.

«Комфортні «швидкі» від одного з найкращих європейських виробників, обладнані реанімаційними приладами, клімат-контролем, а також пневматичними системами ношів і крісел екіпажу, що супроводжує пацієнта найближчим часом заступлять на чергування у Харкові. Медикаменти розподіляють між лікарнями у населених пунктах де тривають бойові дії», – повідомляють працівники Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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