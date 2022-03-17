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За три тижні мобілізували понад 26 тисяч жителів Львівщини

Анастасія Диняк

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії з Львівської області мобілізували понад 26 тисяч військовозобов’язаних жителів. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За минулу добу, 16 березня, до лав армії долучилися 760 жителів Львівщини. Від 24 лютого мобілізували вже більше 26 тисяч військовозобов’язаних.

Також у Львові майже дві тисячі чоловіків з інших областей стали на військовий облік. Сімсот з них вже захищають країну.

«Громадяни України чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, які прибули на Львівщину в період воєнного стану, не пізніше ніж через 24 години після прибуття мають з’явитися у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у Львівській області для взяття на військовий облік», – заявив Максим Козицький.

Наразі на Львівщині триває додатковий набір у 103 окрему бригаду Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

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