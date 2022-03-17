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Внаслідок обстрілу у Чернігові загинули 4 людини

Анастасія Диняк

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Окупанти обстріляли мирних жителів біля магазину у центрі Чернігова. Загинуло чотири людини. Про це пише Суспільне.

У четвер, 17 березня, близько 10:00 російські окупанти відкрили артилерійській вогонь по мирних жителях. Це сталося в одному з житлових районів у центрі Чернігова. Під обстріл потрапили люди, які стояли в черзі по воду.

Станом на 15:30 повідомили про чотирьох загиблих, серед них є громадянин США. Інформації щодо кількості травмованих наразі немає.

Нагадаємо, у середу, 16 березня, у Чернігові в одному із спальних мікрорайонів міста російські війська обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом. Загинуло щонайменше 10 мирних мешканців.

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