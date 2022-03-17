Відтепер PayPal доступна в Україні

Платіжна система PayPal стала доступною в Україні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Спільно з командою Нацбанку та IT-спільнотою вдалося запустити платіжну систему в Україні. Раніше сервіс був частково доступний. Він підтримував 25 валют, серед який не було гривні.

«Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти. Підв’язуйте ваші картки Visa та Mastercard й користуйтеся вже зараз», – йдеться у повідомленні Федорова.

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