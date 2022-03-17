У Львові проведуть безкоштовні екскурсії для переселенців

Асоціації галеристів за співпраці Львівської міської ради запускає благодійну культурну ініціативу «Львів зустрічає». Мова про організацію серії безкоштовних подій для вимушено переміщених українців, які проживають зараз у Львові. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Програма подій включає легкі ознайомчі прогулянки вулицями, парками та мистецькими просторами Львова, які проводитимуть засновники та працівники місцевих культурних інституцій.

«Сьогодні люди тікають з-під ворожих куль та градів, подалі від жаху і страхів і дуже потребують зігрітися. І не лише тілом, але й душею. Сьогодні у Львова є місія. Місто стало прихистком для багатьох українців в умовах війни. Надбання Львова – його мистецтво та архітектура, його культура і люди можуть стати таким перемикачем», – зазначають організатори.

Розклад подій:

П’ятниця, 18 березня

14.00 – екскурсія галереєю «Зелена канапа», розмова з автором актуальної виставки Іваном Винарчиком. Тривалість – 1 година.

16.00 – прогулянка Стрийським парком з Павлом Гудімовим та Олександрою Сладковою. Зустріч під вхідною аркою з вулиці Паркової. Тривалість – 2 години.

18:00 – екскурсія Наталі Туліної-Маруняк виставкою «Євген Лисик. Драма» в артцентрі «Я Галерея». Зустріч – вул. Шота Руставелі, 8. Другий поверх. Тривалість – 1 година.

Субота, 19 березня

11:00 – прогулянка вуличками середньовічного Львова з Вадимом Оліярником. Зустріч біля головного входу в Ратушу. Тривалість – 1,5-2 години.

14:00 – Австрійський Львів з Вадимом Оліярником. Зустріч біля Львівського оперного театру. Тривалість – 1,5-2 години.

Неділя, 19 березня

13:00 – Art walk з Мартою Троцюк галереями Львова. Місце зустрічі – вул. Вірменська, 7 (біля входу у галерея «Зелена канапа»). Тривалість – 2 години.

14:00 – екскурсія Павла Гудімова простором артцентру «Я Галерея». Зустріч – вул. Шота Руставелі, 8. Другий поверх. Тривалість – 1,5 години.

14.00 – Вероніка Чериднеченко розповість про свій проект у КМЦ «Дзиґа», також буде можливість побувати у VR-світі.Зустріч – вул. Вірменська, 35. Тривалість – 1 година.

Вівторок, 21 березня

13.00 – Art walk з Мартою Троцюк галереями Львова. Місце зустрічі – площа Петрушeвича, 8 (біля Aroma Kava). Тривалість – 2 години

Контактні телефони:

+380 97 924 9792 артцентр «Я Галерея»

+380 50 665 0603 галерея «Зелена канапа»

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