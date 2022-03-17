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Росія вже завдала Україні збитків на 1,8 трлн гривень

Анастасія Диняк

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Київська школа економіки у рамках проєкту «Росія заплатить» та волонтери із партнерських організацій розрахували, що за три тижні війни російські окупанти завдали Україні збитків на 1,8 трлн гривень. Про це пише Радіо Свобода.

Так, станом на 17 березня Україна зазнала втрат на 1,8 трлн гривень, що становить близько 62,6 млрд доларів. За розрахунками, з вторгнення Росії 24 того, в Україні було зруйновано або пошкоджено:

  • щонайменше 411 закладів освіти;
  • 36 закладів охорони здоров’я;
  • 1600 житлових будинків;
  • 26 заводів та їхніх складів;
  • 15 аеропортів;
  • 6 ТЕС/ГЕС;
  • понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг;
  • 5 тисяч кілометрів залізничних шляхів;
  • 350 мостів та мостових переходів.

«Ці розрахунки побудовано на аналізі кількох тисяч публічних повідомлень від громадян, уряду, місцевих органів влади щодо втрат та пошкоджень по всій країні», – зауважили у Київській школі економіки.

Варто зазначити, що в аналізі не враховували шкоду природнім ресурсам, тваринному господарству, запасам компаній (на складах, в магазинах тощо), рухомого майна, військового майна, майна телеком-операторів.

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