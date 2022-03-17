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Окупанти взяли в полон п'ятьох представників оточених населених пунктів

Ольга Денисяка

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Російські окупанти взяли у полон п’ятьох представників місцевої влади оточених українських міст. Про це на брифінгу повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Львівський портал.

Ірина Верещук заявила, що українська влада посилює роботу з визволення захоплених громадян.

Окупанти взяли в полон:

  • міського голову Дніпрорудного Євгена Матвєєва;
  • голову Мелітопольські районної ради Сергія Прийму;
  • міського голову Іванківська Тетяну Свириденко;
  • керівника Щастинської міської адміністрації Володимира Тюріна;
  • секретаря Скадовської міської ради Юрія Палюха;

Також у полоні перебуває рятувальник Олексій Данченко, який допомагав евакуйовувати людей з Гостомеля.

Ірина Верещук повідомила, що від сьогодні створено Національне інформаційне бюро відповідно до Женевської конвенції «Про поводження з військовополоненими» від 12 серпня 1949 року.

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