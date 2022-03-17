Окупанти взяли в полон п'ятьох представників оточених населених пунктів

Російські окупанти взяли у полон п’ятьох представників місцевої влади оточених українських міст. Про це на брифінгу повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Львівський портал.
Ірина Верещук заявила, що українська влада посилює роботу з визволення захоплених громадян.
Окупанти взяли в полон:
- міського голову Дніпрорудного Євгена Матвєєва;
- голову Мелітопольські районної ради Сергія Прийму;
- міського голову Іванківська Тетяну Свириденко;
- керівника Щастинської міської адміністрації Володимира Тюріна;
- секретаря Скадовської міської ради Юрія Палюха;
Також у полоні перебуває рятувальник Олексій Данченко, який допомагав евакуйовувати людей з Гостомеля.
Ірина Верещук повідомила, що від сьогодні створено Національне інформаційне бюро відповідно до Женевської конвенції «Про поводження з військовополоненими» від 12 серпня 1949 року.
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Ольга Денисяка