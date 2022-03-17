ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині переселенці можуть скористатися безкоштовним автотранспортом

Анастасія Диняк

|

Безкоштовний транспорт курсуватиме з Залізничного вокзалу та зі станції «Підзамче» до низки важливих локацій у місті та області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Так, від Залізничного вокзалу та станції «Підзамче» їхатиме автотранспорт до міжнародних пунктів пропуску, координаційних центрів та місць поселення у межах Львівської області. Транспорт не має чіткого графіку, а відправляється відповідно до заповнення пасажирами.

З Двірцевої площі щоденно з 7:00 до 18:00 курсують автобуси до пунктів пропуску Рава-Руська, Краківець та Грушів.

Також до міжнародних пунктів пропуску можна доїхати від залізничної станції «Підзамче». Безкоштовні автобуси курсують щодня з 7:00 до 16:00.

Під час комендантської години, з 22:00 до 7:00, безкоштовний транспорт відправляється з залізничного вокзалу до семи координаційних центрів:

  • Залізнична адміністрація – вул. Виговського, 34;
  • Личаківська адміністрація – вул. Костя Левицького, 67;
  • Шевченківська адміністрація – вул. Липинського, 11;
  • Галицька адміністрація – вул. Ференца Ліста, 1;
  • Сихівська адміністрація – просп. Червоної Калини, 66;
  • Франківська адміністрація – вул. Генерала Чупринки, 85;
  • «Арена Львів» – вул. Стрийська, 199.

Також з площі Двірцевої автобуси безкоштовно курсують у визначені локації для поселення людей у межах Львівської області.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Роман Балук

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів