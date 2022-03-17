На Львівщині переселенці можуть скористатися безкоштовним автотранспортом

Безкоштовний транспорт курсуватиме з Залізничного вокзалу та зі станції «Підзамче» до низки важливих локацій у місті та області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Так, від Залізничного вокзалу та станції «Підзамче» їхатиме автотранспорт до міжнародних пунктів пропуску, координаційних центрів та місць поселення у межах Львівської області. Транспорт не має чіткого графіку, а відправляється відповідно до заповнення пасажирами.

З Двірцевої площі щоденно з 7:00 до 18:00 курсують автобуси до пунктів пропуску Рава-Руська, Краківець та Грушів.

Також до міжнародних пунктів пропуску можна доїхати від залізничної станції «Підзамче». Безкоштовні автобуси курсують щодня з 7:00 до 16:00.

Під час комендантської години, з 22:00 до 7:00, безкоштовний транспорт відправляється з залізничного вокзалу до семи координаційних центрів:

Залізнична адміністрація – вул. Виговського, 34;

Личаківська адміністрація – вул. Костя Левицького, 67;

Шевченківська адміністрація – вул. Липинського, 11;

Галицька адміністрація – вул. Ференца Ліста, 1;

Сихівська адміністрація – просп. Червоної Калини, 66;

Франківська адміністрація – вул. Генерала Чупринки, 85;

«Арена Львів» – вул. Стрийська, 199.

Також з площі Двірцевої автобуси безкоштовно курсують у визначені локації для поселення людей у межах Львівської області.

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Фото: Роман Балук