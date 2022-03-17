На Харківщині окупанти взяли в полон мера Великобурлуцької громади

Російські окупанти взяли в полон мера Великобурлуцької громади Віктора Терещенка. Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

У четвер, 17 березня, стало відомо, що мер Великобурлуцької громади, що на Харківщині, Віктор Терещенкщ в полоні російських військових.

«Росіяни програють війну. Від свого безсилля чинять злочини проти мирного населення. Сьогодні вони продовжили свій терор проти цивільних українців та взяли в полон мера Великобурлуцької громади Віктора Терещенка. Віктора Миколайовича викрали просто з робочого місця. Це ганебний злочин! Будемо робити все, щоб захистити мирне населення громад Харківщини, в тому числі і Великобурлуцької», – йдеться у повідомленні голови Харківської ОДА.

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