Литва закликала ООН закрити небо над Україною

Сейм Литви одноголосно закликав ООН вжити заходів для закриття неба України від російських окупантів. Про це йдеться в Твіттері парламенту Литви.

«Парлмент одноголосно ухвалив резолюцію, в якій закликає ООН вжити негайних заходів для забезпечення безпольотної зони над Україною, щоб зупинити масову смерть мирних жителів», – йдеться в повідомленні.



Зазначимо, що Литва стала другою країною, яка входить до ЄС та НАТО, що ухвалила рішення про заклик до закриття неба над Україною. Раніше таке рішення ухвалила Естонія.

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