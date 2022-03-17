Литва закликала ООН закрити небо над Україною

Сейм Литви одноголосно закликав ООН вжити заходів для закриття неба України від російських окупантів. Про це йдеться в Твіттері парламенту Литви.
«Парлмент одноголосно ухвалив резолюцію, в якій закликає ООН вжити негайних заходів для забезпечення безпольотної зони над Україною, щоб зупинити масову смерть мирних жителів», – йдеться в повідомленні.
The @LRSeimas unanimously adopted a resolution calling on the @UN to take immediate action to secure a no-fly zone over #Ukraine to stop the mass deaths of civilian. #Lithuania pic.twitter.com/JbMVWnmhoe
— Seimas | #StandWithUkraine (@LRSeimas) March 17, 2022
Зазначимо, що Литва стала другою країною, яка входить до ЄС та НАТО, що ухвалила рішення про заклик до закриття неба над Україною. Раніше таке рішення ухвалила Естонія.
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Ольга Денисяка