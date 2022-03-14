Естонія стала першою країною-членом НАТО, яка закликала закрити небо над Україною

Парламент Естонської Республіки прийняв рішення із закликом до країн-членів ООН закрити небо України від російських окупаційних військ. Про це йдеться у Telegram-каналі Верховної Ради.

Це є першим рішенням про заклик до закриття неба над Україною від парламенту країни, яка входить до ЄС та НАТО.

«Першим бути складно, відповідально та почесно. Тому від себе особисто, від українських парламентарів, від всього народу щиро дякую спікерові парламенту Естонської Республіки та всім депутатам за сміливість і відданість Україні. Це рішення має стати прикладом рішучості для інших парламентів світу. Адже парламентарі – це представники народу. А народи світу вимагають рішучих дій по встановленню миру та закриття неба над Україною», – сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Він також додав, що українці з нетерпінням чекають, щоб небо знову стало джерелом світла і тепла, а не смерті і руйнувань, які несе РФ.

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