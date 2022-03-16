З Маріуполя виїхали ще майже 6500 людей, – Верещук

Протягом середи, 16 березня, із заблокованого російськими окупантами Маріуполя змогли виїхати 6426 людей, більше 2000 із них – діти. Про це під час брифінгу повідомила міністерша з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Нашу колону з продовольством і автобусами для евакуації так і не пропустили в Маріуполь. Зважаючи на ситуацію, було організовано збір людей, які вибралися з заблокованого Маріуполя до Бердянська. Зараз уже всі 15 автобусів з маріупольцями і дітьми доїхали до Запоріжжя, де їм надають необхідну допомогу. Всього до Запоріжжя сьогодні прибуло 6426 маріупольців, з них 2039 дітей. Колони приватного транспорту і в цей час продовжують рухатись в напрямку Запоріжжя», – розповіла вона.

За словами Верещук, продовольство і медикаменти залишили в Бердянську, де організовано пункти допомоги усім, хто продовжує виїжджати з блокадного Маріуполя.

«На завтра (17 березня, – ред.) ми ведемо перемовини про режим тиші вздовж маршруту і продовжимо забирати людей з Маріуполя до Бердянська, а з Бердянська – до Запоріжжя. Також плануємо організувати коридори для поставок гуманітарних вантажів до заблокованих населених пунктів Харківської та Київської областей», – додала міністерка.

Нагадаємо, вже два тижні поспіль Маріуполь нещадно обстрілюють російські окупаційні війська. Місто перебуває в оточені ворога. Перших мирних жителів вдалося евакуювати лише нещодавно.

Так, 15 березня з Маріуполя гуманітарним коридором на приватних авто виїхало ще близько 20 000 людей.

При цьому 16 березня російські війська поблизу Запоріжжя обстріляли автоколону з біженцями з Маріуполя. Відомо про п’ятьох поранених, в тому числі й дитина.

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