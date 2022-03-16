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Українські артилеристи вдарили по командному пункті росіян на Київщині

Наталя Дуляба

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У серед, 16 березня, українська артилерія успішно розгромила командний пункт і пункту забезпечення російських окупантів на Київщині. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Нищівного удару від української артилерії зазнали на Київщині командний пункт і пункт забезпечення 35-ої армії Східного військового округу ЗС РФ.

Валерій Залужний опублікував відео, на якому видно роботу наших військових. При цьому українські захисники наклали ще й відповідний музичний супровід – всесвітньо відому пісню Highway to hell (дорога в пекло) рок-гурту AC/DC.

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