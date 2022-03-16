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Україна збила чотири російські літаки і контратакувала окупантів

Тетяна Сеньківська

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Збройним Силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ. Про це Львівському порталу повідомили у Генеральному штабі України.

За підсумками попередньої доби, за рахунок дій протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України, було знищено три винищувачі (два з них Су-34). Окрім того – збито один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.

Авіацією здійснено дев’ять авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів.

Противник продовжує нести втрати на відступає на окремих напрямках. Основні зусилля окупантів зосереджуються на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони.

Водночас окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст.

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