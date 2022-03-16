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У Запоріжжя прибули понад півтори тисячі автомобілів з Маріуполя

Анастасія Диняк

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У середу, 16 березня, до Запоріжжя прибули понад 1 565 автомобілів з людьми, які були змушені покинути Маріуполь. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram-каналі.

За словами Куртєва, з Маріуполя приїхали 4 329 людей. Серед них 1 033 дитини. Наразі усі вони отримують необхідну допомогу. Постраждалих оглядають медики. Також людям надають психологічну допомогу.

Анатолій Куртєв заявив, що всі вимушені переселенці отримають прихисток та все необхідне в Запоріжжі.

Нагадаємо, Маріуполь нещадно обстрілюють окупаційні війська вже два тижні поспіль. Місто в оточені ворога.

Так 9 березня російська авіація знищила пологовий будинок у центрі Маріуполя та дитячу лікарню. Внаслідок авіанальоту загинули три людини, в тому числі й маленька дівчинка. Ще 17 – дістали поранення.

14 березня бійці Національної гвардії України точними ударами нанесли вогневого ураження бронетехніці та військовим РФ, що тримають в облозі Маріуполь.

15 березня з Маріуполя гуманітарним коридором на приватних авто виїхало ще близько 20 000 людей.

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