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У студентські гуртожитки Львова і області заселять переселенців

Ольга Денисяка

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У Львові та області людей, які переїхали через бомбардування і ракетні обстріли російських військових, заселятимуть у студентські гуртожитки. Про це йдеться у розпорядженні очільника Львівської ОВА Максима Козицького від 14 березня.

У розпорядженні вказується, що керівники закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у Львівській області повинні забезпечити місцями тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб в приміщеннях гуртожитків, в яких фактично не проживають учні/студенти відповідного закладу освіти.

Внутрішньо переміщені особи можуть жити в гуртожитках під час воєнного стану та ще 30 днів з моменту його скасування.

Впродовж трьох днів з моменту публікації розпорядження керівники закладів освіти зобов’язані повідомити Львівську ОВА про фактичну кількість вільних місць.

Як повідомляв Львівський портал, ще 8 березня мер міста Андрій Садовий заявляв, що Львів став прихистком для 200 тис. людей, які переїхали до міста через бомбардування і ракетні обстріли російських військових. Місто опинилося на межі своїх можливостей і потребує допомоги міжнародних організацій.

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