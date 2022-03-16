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У Львові підлітка вразило струмом на залізничній станції

Анастасія Диняк

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На залізничній станції «Підзамче» струмом уразило 16-річного підлітка, який хотів зробити фото на цистерні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У вівторок, 15 березня, близько 19:30 надійшло повідомлення, що на залізничній станції «Підзамче» вразило струмом неповнолітнього. Постраждалим виявився 16-річний мешканець Херсонської області.

Стало відомо, що підліток заліз на цистерну, щоб зробити фото. Хлопця вдарило струмом і він впав на колії. Наразі він знаходиться в лікарні з електроопіками. Лікарі повідомляють, що потерпілий у важкому стані.

Правоохоронці встановлюють усі обставини подій та вкотре попереджають про правила поведінки на залізничних коліях.

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