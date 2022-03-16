У ДТП на Хмельниччині потрапив мікроавтобус з переселенцями. Є загиблі

На Хмельниччині у ДТП потрапив мікроавтобус з переселенцями. Семеро осіб загинуло, а ще дев’ять зазнало поранень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

За даними правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вранці, 16 березня, на трасі Кропивницький – Знам’янка, поблизу села Лозова Волочиської тергромади.

За попердньою інформацією відбулось зіткнення автобуса Setar під керуванням 61-річного жителя Донецької області та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter (дані водія встановлюються), який перевозив переселенців з Дніпра в напрямку Тернополя.

У результаті ДТП водій та 6 пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. Ще 9 пасажирів транспортного засобу госпіталізовані до лікарні в місті Волочиськ. Наразі анкетні дані загиблих і потерпілих встановлюються. Водій та пасажир іншого автобуса серйозно не постраждали.

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