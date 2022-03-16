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У Борисполі попрощалися із легендарним командиром 24-ї бригади з Львівщини

Любомира Фаберська

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У вівторок, 15 березня, у Борисполі відбулася церемонія прощання з героїчним полковником Збройних Сил України, командиром легендарної 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила, учасником російсько-української війни, народним Героєм України Валерієм Гудзем, повідомляє міністерство оборони України.

Генерал-майор Олександр Голоднюк від імені Головнокомандувача Збройних Сил України вручив родині Валерія Гудзя грамоту скорботи та пошани.

Як відомо Валерій Гудзь із 2014 року до 2017 року був командиром 3-го батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців та заступником командира 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців. Упродовж 2018-2020 років був командиром 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну повернувся у 24-ту бригаду для підсилення.

Валерій Гудзь мав беззаперечний авторитет серед військовослужбовців, у 2016 році отримав звання Народний Герой України.

У церемонії прощання взяли участь рідні, близькі, побратими, друзі та небайдужі.

Як відомо, Валерій Федорович Гудзь загинув захищаючи Україну на Луганщині.

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