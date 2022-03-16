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СБУ: «Російські окупанти йдуть на війну строковиками, а помирають контрактниками»

Анастасія Диняк

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Служба безпеки України опублікувала перехоплену телефонну розмову російського окупанта-строковика, якого змушують підписати контракт. Про це повідомляє Львівський портал.

СБУ оприлюднило аудіо перехопленого дзвінка солдата 15 мотострілкового полку Таманської дивізії РФ, який потрапив в оточення під Сумами. Через помилку російського командування дивізія окупантів потрапила під обстріл своїх ж.

Тепер солдатів-строковиків змушують підписати контракт, щоб підтримати заяви Путіна про те, що в Україні воюють лише контрактники. Така ж участь чекає й на загиблих російських військових. Статус контрактника вони отримують посмертно.

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Відео: СБУ

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