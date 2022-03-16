Росія не забирає ліквідованих дев’ятьох військових командирів

Від початку відкритого вторгнення військ рф в Україну українські захисники ліквідували понад 13500 військових окупаційної армії. Серед вбитих російських загарбників – дев’ять командирів різних рангів, тіла яких покинули в Україні, повідомили у центрі протидії дезінформації при РНБО України.
Серед рідкісних екземплярів вищого військового командування рф не поветрають на росію тіла:
- генерал-майора Тушаєва Магомеда
- генерал-майора Герасимова Віталія
- генерал-майора Колесникова Андрія
- полковника Захарова Андрія
- полковника Порохню Сергія
- полковника Ніколаєва Ігоря
- підполковника Агаркова Юрія
- підполковника Софронова Дмитра
- підполковника Єрмоліна Михайла
Наведений список топових російських військових, тіла яких досі залишаються в Україні далеко не повний і щоденно поповнюється.
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Тетяна Сеньківська