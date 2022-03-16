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Росія не забирає ліквідованих дев’ятьох військових командирів

Тетяна Сеньківська

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Від початку відкритого вторгнення військ рф в Україну українські захисники ліквідували понад 13500 військових окупаційної армії. Серед вбитих російських загарбників – дев’ять командирів різних рангів, тіла яких покинули в Україні, повідомили у центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Серед рідкісних екземплярів вищого військового командування рф не поветрають на росію тіла:

  • генерал-майора Тушаєва Магомеда
  • генерал-майора Герасимова Віталія
  • генерал-майора Колесникова Андрія
  • полковника Захарова Андрія
  • полковника Порохню Сергія
  • полковника Ніколаєва Ігоря
  • підполковника Агаркова Юрія
  • підполковника Софронова Дмитра
  • підполковника Єрмоліна Михайла

Наведений список топових російських військових, тіла яких досі залишаються в Україні далеко не повний і щоденно поповнюється.

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