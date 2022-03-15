Росіяни втратили більше 13500 військових, 404 танки, майже 180 літаків і гелікоптерів

За повних дев’ятнадцять днів війни, яку веде Росія проти України, втрати окупантів вже перевищили 13500 солдат, чотири сотні танків, майже 180 танків і гелікоптерів. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

З 24 лютого до ранку 15 березня загальні втрати російських окупантів такі:

особового складу ‒ 13500 осіб,

танків ‒ 404 одиниці,

бойових броньованих машин ‒ 1279 одиниць,

артилерійських систем – 150 одиниць,

РСЗВ ‒ 64 одиниці,

засоби ППО ‒ 36 одиниць,

літаків – 81 одиниця,

гелікоптерів – 95 одиниць,

автомобільної техніки ‒ 640 одиниць,

кораблі /катери ‒ 3 одиниці,

цистерн із ПММ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 9 одиниць.

Водночас у Генштабі додають, що дані уточнюються, а підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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