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Росіяни втратили більше 13500 військових, 404 танки, майже 180 літаків і гелікоптерів

Наталя Дуляба

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За повних дев’ятнадцять днів війни, яку веде Росія проти України, втрати окупантів вже перевищили 13500 солдат, чотири сотні танків, майже 180 танків і гелікоптерів. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

З 24 лютого до ранку 15 березня загальні втрати російських окупантів такі:

  • особового складу ‒ 13500 осіб,
  • танків ‒ 404 одиниці,
  • бойових броньованих машин ‒ 1279 одиниць,
  • артилерійських систем – 150 одиниць,
  • РСЗВ ‒ 64 одиниці,
  • засоби ППО ‒ 36 одиниць,
  • літаків – 81 одиниця,
  • гелікоптерів – 95 одиниць,
  • автомобільної техніки ‒ 640 одиниць,
  • кораблі /катери ‒ 3 одиниці,
  • цистерн із ПММ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 9 одиниць.

Водночас у Генштабі додають, що дані уточнюються, а підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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