Росіяни втратили більше 13500 військових, 404 танки, майже 180 літаків і гелікоптерів

За повних дев’ятнадцять днів війни, яку веде Росія проти України, втрати окупантів вже перевищили 13500 солдат, чотири сотні танків, майже 180 танків і гелікоптерів. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
З 24 лютого до ранку 15 березня загальні втрати російських окупантів такі:
- особового складу ‒ 13500 осіб,
- танків ‒ 404 одиниці,
- бойових броньованих машин ‒ 1279 одиниць,
- артилерійських систем – 150 одиниць,
- РСЗВ ‒ 64 одиниці,
- засоби ППО ‒ 36 одиниць,
- літаків – 81 одиниця,
- гелікоптерів – 95 одиниць,
- автомобільної техніки ‒ 640 одиниць,
- кораблі /катери ‒ 3 одиниці,
- цистерн із ПММ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 9 одиниць.
Водночас у Генштабі додають, що дані уточнюються, а підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Наталя Дуляба