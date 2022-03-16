Додаткові телефони поліції у регіонах України: список

Через велике навантаження на спецлінію 102 в поліції створили резервні номери телефонів для оперативного реагування на всі повідомлення громадян. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції.

Так, станом на середу, 16 березня, Нацполіція опублікувала оновлений актуальний список резервних мобільних номерів телефонів для всіх регіонів України.

Список номерів:

ГУНП у Львівській області:

096 322 51 67;

068 020 55 81;

068 097 17 08;

098 957 97 18;

068 310 91 86;

098 182 89 02;

095 912 70 61;

093 422 58 45;

098 182 89 01;

068 097 17 08.

ГУНП у місті Києві :

Резервний номер столичної поліції – 0672311868.

Голосіївське УП – 063 425 43 99;

Дарницьке УП – 067 650 69 21;

Деснянське УП – 067 650 69 22;

Дніпровське УП – 067 650 69 23;

Оболонське УП – 067 124 19 49;

Печерське УП – 067 639 28 35;

Подільське УП – 097 893 84 14;

Святошинське УП – 098 734 06 46;

Солом‘янське УП – 073 104 41 38;

Шевченківське УП – 067 650 69 24;

Управління поліції в метрополітені – 096 490 16 98.

ГУНП у Київській області:

044 27 160 02;

044 271 60 03.

ГУНП у Вінницькій області:

067 718 54 96.

ГУНП у Волинській області:

095 295 04 33.

ГУНП у Дніпропетровській області:

067 854 74 32;

067 854 74 36;

056 756 50 01;

Дніпровське РУП – 096 884 83 94; 056 745 41 98;

Камянське РУП – 096 586 94 41;

Криворізьке РУП – 067 568 90 99;

Нікопольське РУП:(0566) 68 80 00, (066) 880 50 36, (050) 450 91 40

Новомосковске РВП – 056 938 02 20; 098 633 06 69;

Павлоградське РВП – 066 283 53 06;

Синельниківське РУП – 050 456 40 17; 068 562 33 73; 4 20 98.

ГУНП у Донецькій області:

Маріупольське РУП – 095 233 49 47;

ВП № 1 (Кальміуський) – 095 727 31 26;

ВП № 2(Лівобережний) – 068 468 11 36;

ВП № 3 (Приморське) – 098 044 01 02;

ВП №4 (Мангушевське) – 067 454 88 24;

ВП № 1 (Нікольське) – 099 777 01 19;

Бахмутський РВП – 050 473 30 55;

ВП № 1 (Торецьк) – 066 529 11 01;

Краматорський РУП – 050 988 05 93;

ВП № 1 (Дружківка) – 050 864 50 46;

ВП № 2 (Костянтинівка) – 095 810 74 00;

ВП № 3 (Лиман) – 095 824 66 79;

ВП № 4 (Слов’янск) – 066 153 49 33;

ВП № 1 (Олександрівка) – 066 439 08 50;

Покровське РУП – 050 020 98 46;

ВП № 1 (Добропілля) – 050 017 08 62;

ВП № 2 (Курахово) – 099 062 01 16;

ВП № 3 (Селідове) – 095 454 46 38;

ВП № 1(Авдіївка) – 099 531 90 88;

ВП № 2 (Мирноград) – 050 261 82 26;

Волноваський РВП – 066 001 14 66;

ВП № 1 (Велика Новосілка) – 095 309 20 54;

ВП № 2 (Вугледар) – 050 875 33 05.

ГУНП у Житомирській області:

067 411 22 70.

ГУНП у Закарпатській області:

067 103 84 94.

ГУНП у Запорізькій області:

050 452 91 95;

Дніпровський відділок – 061 236 78 26; 061 239 29 26; 050 341 41 09;

Шевченківський – 061 287 20 02;

Хортицький – 061 229 74 99; 099 513 72 47;

Вознесенівський – 061 224 10 28; 061 239 29 02;

Олександрівський – 061 764 23 86; 061 764 23 12;

Комунарський – 061 76 87 99;

Заводський – 061 239 74 83; 050 724 09 60.

ГУНП у Івано-Франківській області :

063 841 04 11.

ГУНП у Кіровоградській області:

096 861 01 34.

ГУНП у Луганській області:

095 234 57 37;

050 250 09 02;

Сєвєродонецьк – 095 234 57 37;

Лисичанськ – 050 662 92 33;

Кремінна – 066 804 64 94;

Рубіжне – 095 652 79 04;

Попасна – 095 484 15 30;

Чергова частина ГУНП – 066 274 39 90.

ГУНП у Миколаївській області:

099 190 00 86;

099 190 01 42;

099 190 03 14;

099 190 03 39;

099 190 03 87;

099 190 04 80;

099 190 04 82;

099 190 04 96;

099 090 01 46;

099 090 01 86;

095 278 31 74.

ГУНП у Одеській області:

048 779 42 02;

048 779 40 61.

ГУНП у Рівненській області:

096 131 33 23.

ГУНП у Харківській області:

095 704 23 22.

ХРУП № 1 (Київський) – 063 215 46 84;

ВП № 1 ХРУП № 1 (Основ’янський) – 057 705 98 15; 063 203 19 16;

ВП № 2 ХРУП №1 (Слобідський) – 057 737 23 46; 063 534 18 56; 096 192 37 02;

ВП № 3 ХРУП № 1 (м. Мерефа) – 057 748 73 50; 099 073 24 99;

Відділення поліції № 1 ХРУП № 1 (Аеропорт) – 057 775 55 00;

Відділення поліції № 2 ХРУП № 1 (м. Люботин) – 068 550 99 28; 095 794 90 56;

Відділення поліції № 3 ХРУП № 1 (смт Нова Водолага) – 057 404 20 02;

СПД №1 ХРУП № 1 (ст. Основа) – 057 729 20 15;

ХРУП № 2 (Московський) – 057 738 40 53; 067 539 32 91;

ВП № 1 ХРУП № 2 (Індустріальний) – 057 293 31 15; 095 604 70 88; 097 937 91 17;

ВП № 2 ХРУП № 2 (Немишлянський) – 057 293 50 40;

ХРУП № 3 (Шевченківський) – 063 631 81 79;

ВП № 1 ХРУП № 3 (Новобаварський) – 057 370 21 25;

ВП № 2 ХРУП № 3 (Холодногірський) – 057 712 50 22; 068 637 61 57;

Відділення поліції № 1 (Харків-Пасажирський) – 068 716 58 46;

Ізюмське районне управління поліції – 068 903 01 26;

Чугуївське районне управління поліції – 057 462 20 13; 095 825 47 59;

ВП № 2 Чугуївського РУП (м. Зміїв) – 057 473 49 93; 050 305 52 33;

Відділення поліції № 1 Куп’янського РВП (смт Великий Бурлук) – 057 525 25 91;

Красноградський районний відділ поліції – 057 447 82 91;

СПД № 1 Красноградського РВП (смт Зачепилівка) – 057 615 12 91; 093 316 58 43;

Відділення поліції № 1 Красноградського РВП (смт Сахновщина) – 057 623 13 63;

СПД № 1 Красноградського РВП (смт Кегичівка) – 057 553 11 45;

Богодухівський районний відділ поліції – 095 704 60 91;

СПД № 1 Богодухіського РВП (смт Коломак) – 057 665 61 97;

СПД № 2 Богодухіського РВП (смт Краснокутськ) – 098 613 43 54;

Відділення поліції № 1 Богодухіського РВП (м. Валки) – 057 535 13 32;

Лозівський районний відділ поліції – 057 459 00 64;

СПД № 1 Лозівського РВП (смт Близнюки) – 057 545 23 26;

Відділення поліції № 1 Лозівського РВП (м. Первомайський) – 057 483 21 12; 066 834 05 82;

Відділ поліції в метрополітені – 068 814 86 90.

ГУНП у Хмельницькій області:

067 380 01 55.

ГУНП у Сумській області:

099 537 89 11;

099 537 33 51;

097 402 00 15;

097 402 00 65;

063 029 76 96;

099 714 34 46.

ГУНП у Тернопільській області:

067 673 65 69.

Відділ поліції №1 (м. Бережани) – 035 482 12 45;

Відділення поліції №1 (м. Борщів) – 035 412 12 45;

Відділення поліції №2 (м. Бучач) – 035 442 12 45;

Відділення поліції №3 (м. Гусятин) – 035 572 12 45;

Відділення поліції №4 (м. Заліщики) – 035 542 12 45;

Відділення поліції №4 (м. Збараж) – 035 502 12 45;

Відділення поліції №2 (м. Зборів) – 035 402 12 45;

Сектор поліцейської діяльності (смт.Козова) – 035 472 12 45;

Кременецький районний відділ поліції – 035 462 19 36;

Відділення поліції №2 (м. Ланівці) – 035 492 12 45;

Сектор поліцейської діяльності (м.Монастириська) – 035 552 12 45;

Відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) – 035 432 12 45;

Відділення поліції №3 (м. Теребовля) – 035 512 12 45;

Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) – 43 61 00;

Чорткiвський районний відділ поліції – 035 522 12 45;

Відділення поліції №1 (м.Шумськ) – 035 582 12 45;

Сектор поліцейської діяльності (м.Підгайці) – 035 422 22 31.

ГУНП у Черкаській області:

067 143 93 95;

067 380 14 14.

ГУНП у Чернігівській області:

099 200 17 98;

093 094 49 21;

093 094 49 51;

096 971 02 22;

050 764 81 59;

050 854 41 47.

ГУНП у Чернівецькій області:

037 255 26 02;

067 312 85 24.

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