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Додаткові телефони поліції у регіонах України: список

Анастасія Диняк

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Через велике навантаження на спецлінію 102 в поліції створили резервні номери телефонів для оперативного реагування на всі повідомлення громадян. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції.

Так, станом на середу, 16 березня, Нацполіція опублікувала оновлений актуальний список резервних мобільних номерів телефонів для всіх регіонів України.

Список номерів:

ГУНП у Львівській області:

  • 096 322 51 67;
  • 068 020 55 81;
  • 068 097 17 08;
  • 098 957 97 18;
  • 068 310 91 86;
  • 098 182 89 02;
  • 095 912 70 61;
  • 093 422 58 45;
  • 098 182 89 01;
  • 068 097 17 08.

ГУНП у місті Києві :

Резервний номер столичної поліції – 0672311868.

  • Голосіївське УП – 063 425 43 99;
  • Дарницьке УП – 067 650 69 21;
  • Деснянське УП – 067 650 69 22;
  • Дніпровське УП – 067 650 69 23;
  • Оболонське УП – 067 124 19 49;
  • Печерське УП – 067 639 28 35;
  • Подільське УП – 097 893 84 14;
  • Святошинське УП – 098 734 06 46;
  • Солом‘янське УП – 073 104 41 38;
  • Шевченківське УП – 067 650 69 24;

Управління поліції в метрополітені – 096 490 16 98.

ГУНП у Київській області:

  • 044 27 160 02;
  • 044 271 60 03.

ГУНП у Вінницькій області:

  • 067 718 54 96.

ГУНП у Волинській області:

  • 095 295 04 33.

ГУНП у Дніпропетровській області:

  • 067 854 74 32;
  • 067 854 74 36;
  • 056 756 50 01;
  • Дніпровське РУП – 096 884 83 94; 056 745 41 98;
  • Камянське РУП – 096 586 94 41;
  • Криворізьке РУП – 067 568 90 99;
  • Нікопольське РУП:(0566) 68 80 00, (066) 880 50 36, (050) 450 91 40
  • Новомосковске РВП – 056 938 02 20; 098 633 06 69;
  • Павлоградське РВП – 066 283 53 06;
  • Синельниківське РУП – 050 456 40 17; 068 562 33 73; 4 20 98.

ГУНП у Донецькій області:

  • Маріупольське РУП – 095 233 49 47;
  • ВП № 1 (Кальміуський) – 095 727 31 26;
  • ВП № 2(Лівобережний) – 068 468 11 36;
  • ВП № 3 (Приморське) – 098 044 01 02;
  • ВП №4 (Мангушевське) – 067 454 88 24;
  • ВП № 1 (Нікольське) – 099 777 01 19;
  • Бахмутський РВП – 050 473 30 55;
  • ВП № 1 (Торецьк) – 066 529 11 01;
  • Краматорський РУП – 050 988 05 93;
  • ВП № 1 (Дружківка) – 050 864 50 46;
  • ВП № 2 (Костянтинівка) – 095 810 74 00;
  • ВП № 3 (Лиман) – 095 824 66 79;
  • ВП № 4 (Слов’янск) – 066 153 49 33;
  • ВП № 1 (Олександрівка) – 066 439 08 50;
  • Покровське РУП – 050 020 98 46;
  • ВП № 1 (Добропілля) – 050 017 08 62;
  • ВП № 2 (Курахово) – 099 062 01 16;
  • ВП № 3 (Селідове) – 095 454 46 38;
  • ВП № 1(Авдіївка) – 099 531 90 88;
  • ВП № 2 (Мирноград) – 050 261 82 26;
  • Волноваський РВП – 066 001 14 66;
  • ВП № 1 (Велика Новосілка) – 095 309 20 54;
  • ВП № 2 (Вугледар) – 050 875 33 05.

ГУНП у Житомирській області:

  • 067 411 22 70.

ГУНП у Закарпатській області:

  • 067 103 84 94.

ГУНП у Запорізькій області:

  • 050 452 91 95;
  • Дніпровський відділок – 061 236 78 26; 061 239 29 26; 050 341 41 09;
  • Шевченківський – 061 287 20 02;
  • Хортицький – 061 229 74 99; 099 513 72 47;
  • Вознесенівський – 061 224 10 28; 061 239 29 02;
  • Олександрівський – 061 764 23 86; 061 764 23 12;
  • Комунарський – 061 76 87 99;
  • Заводський – 061 239 74 83; 050 724 09 60.

ГУНП у Івано-Франківській області :

  • 063 841 04 11.

ГУНП у Кіровоградській області:

  • 096 861 01 34.

ГУНП у Луганській області:

  • 095 234 57 37;
  • 050 250 09 02;
  • Сєвєродонецьк – 095 234 57 37;
  • Лисичанськ – 050 662 92 33;
  • Кремінна – 066 804 64 94;
  • Рубіжне – 095 652 79 04;
  • Попасна – 095 484 15 30;
  • Чергова частина ГУНП – 066 274 39 90.

ГУНП у Миколаївській області:

  • 099 190 00 86;
  • 099 190 01 42;
  • 099 190 03 14;
  • 099 190 03 39;
  • 099 190 03 87;
  • 099 190 04 80;
  • 099 190 04 82;
  • 099 190 04 96;
  • 099 090 01 46;
  • 099 090 01 86;
  • 095 278 31 74.

ГУНП у Одеській області:

  • 048 779 42 02;
  • 048 779 40 61.

ГУНП у Рівненській області:

  • 096 131 33 23.

ГУНП у Харківській області:

  • 095 704 23 22.
  • ХРУП № 1 (Київський) – 063 215 46 84;
  • ВП № 1 ХРУП № 1 (Основ’янський) – 057 705 98 15; 063 203 19 16;
  • ВП № 2 ХРУП №1 (Слобідський) – 057 737 23 46; 063 534 18 56; 096 192 37 02;
  • ВП № 3 ХРУП № 1 (м. Мерефа) – 057 748 73 50; 099 073 24 99;
  • Відділення поліції № 1 ХРУП № 1 (Аеропорт) – 057 775 55 00;
  • Відділення поліції № 2 ХРУП № 1 (м. Люботин) – 068 550 99 28; 095 794 90 56;
  • Відділення поліції № 3 ХРУП № 1 (смт Нова Водолага) – 057 404 20 02;
  • СПД №1 ХРУП № 1 (ст. Основа) – 057 729 20 15;
  • ХРУП № 2 (Московський) – 057 738 40 53; 067 539 32 91;
  • ВП № 1 ХРУП № 2 (Індустріальний) – 057 293 31 15; 095 604 70 88; 097 937 91 17;
  • ВП № 2 ХРУП № 2 (Немишлянський) – 057 293 50 40;
  • ХРУП № 3 (Шевченківський) – 063 631 81 79;
  • ВП № 1 ХРУП № 3 (Новобаварський) – 057 370 21 25;
  • ВП № 2 ХРУП № 3 (Холодногірський) – 057 712 50 22; 068 637 61 57;
  • Відділення поліції № 1 (Харків-Пасажирський) – 068 716 58 46;
  • Ізюмське районне управління поліції – 068 903 01 26;
  • Чугуївське районне управління поліції – 057 462 20 13; 095 825 47 59;
  • ВП № 2 Чугуївського РУП (м. Зміїв) – 057 473 49 93; 050 305 52 33;
  • Відділення поліції № 1 Куп’янського РВП (смт Великий Бурлук) – 057 525 25 91;
  • Красноградський районний відділ поліції – 057 447 82 91;
  • СПД № 1 Красноградського РВП (смт Зачепилівка) – 057 615 12 91; 093 316 58 43;
  • Відділення поліції № 1 Красноградського РВП (смт Сахновщина) – 057 623 13 63;
  • СПД № 1 Красноградського РВП (смт Кегичівка) – 057 553 11 45;
  • Богодухівський районний відділ поліції – 095 704 60 91;
  • СПД № 1 Богодухіського РВП (смт Коломак) – 057 665 61 97;
  • СПД № 2 Богодухіського РВП (смт Краснокутськ) – 098 613 43 54;
  • Відділення поліції № 1 Богодухіського РВП (м. Валки) – 057 535 13 32;
  • Лозівський районний відділ поліції – 057 459 00 64;
  • СПД № 1 Лозівського РВП (смт Близнюки) – 057 545 23 26;
  • Відділення поліції № 1 Лозівського РВП (м. Первомайський) – 057 483 21 12; 066 834 05 82;

Відділ поліції в метрополітені – 068 814 86 90.

ГУНП у Хмельницькій області:

  • 067 380 01 55.

ГУНП у Сумській області:

  • 099 537 89 11;
  • 099 537 33 51;
  • 097 402 00 15;
  • 097 402 00 65;
  • 063 029 76 96;
  • 099 714 34 46.

ГУНП у Тернопільській області:

  • 067 673 65 69.
  • Відділ поліції №1 (м. Бережани) – 035 482 12 45;
  • Відділення поліції №1 (м. Борщів) – 035 412 12 45;
  • Відділення поліції №2 (м. Бучач) – 035 442 12 45;
  • Відділення поліції №3 (м. Гусятин) – 035 572 12 45;
  • Відділення поліції №4 (м. Заліщики) – 035 542 12 45;
  • Відділення поліції №4 (м. Збараж) – 035 502 12 45;
  • Відділення поліції №2 (м. Зборів) – 035 402 12 45;
  • Сектор поліцейської діяльності (смт.Козова) – 035 472 12 45;
  • Кременецький районний відділ поліції – 035 462 19 36;
  • Відділення поліції №2 (м. Ланівці) – 035 492 12 45;
  • Сектор поліцейської діяльності (м.Монастириська) – 035 552 12 45;
  • Відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) – 035 432 12 45;
  • Відділення поліції №3 (м. Теребовля) – 035 512 12 45;
  • Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) – 43 61 00;
  • Чорткiвський районний відділ поліції – 035 522 12 45;
  • Відділення поліції №1 (м.Шумськ) – 035 582 12 45;
  • Сектор поліцейської діяльності (м.Підгайці) – 035 422 22 31.

ГУНП у Черкаській області:

  • 067 143 93 95;
  • 067 380 14 14.

ГУНП у Чернігівській області:

  • 099 200 17 98;
  • 093 094 49 21;
  • 093 094 49 51;
  • 096 971 02 22;
  • 050 764 81 59;
  • 050 854 41 47.

ГУНП у Чернівецькій області:

  • 037 255 26 02;
  • 067 312 85 24.

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