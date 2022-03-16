Додаткові телефони поліції у регіонах України: список

Через велике навантаження на спецлінію 102 в поліції створили резервні номери телефонів для оперативного реагування на всі повідомлення громадян. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції.
Так, станом на середу, 16 березня, Нацполіція опублікувала оновлений актуальний список резервних мобільних номерів телефонів для всіх регіонів України.
Список номерів:
ГУНП у Львівській області:
- 096 322 51 67;
- 068 020 55 81;
- 068 097 17 08;
- 098 957 97 18;
- 068 310 91 86;
- 098 182 89 02;
- 095 912 70 61;
- 093 422 58 45;
- 098 182 89 01;
- 068 097 17 08.
ГУНП у місті Києві :
Резервний номер столичної поліції – 0672311868.
- Голосіївське УП – 063 425 43 99;
- Дарницьке УП – 067 650 69 21;
- Деснянське УП – 067 650 69 22;
- Дніпровське УП – 067 650 69 23;
- Оболонське УП – 067 124 19 49;
- Печерське УП – 067 639 28 35;
- Подільське УП – 097 893 84 14;
- Святошинське УП – 098 734 06 46;
- Солом‘янське УП – 073 104 41 38;
- Шевченківське УП – 067 650 69 24;
Управління поліції в метрополітені – 096 490 16 98.
ГУНП у Київській області:
- 044 27 160 02;
- 044 271 60 03.
ГУНП у Вінницькій області:
- 067 718 54 96.
ГУНП у Волинській області:
- 095 295 04 33.
ГУНП у Дніпропетровській області:
- 067 854 74 32;
- 067 854 74 36;
- 056 756 50 01;
- Дніпровське РУП – 096 884 83 94; 056 745 41 98;
- Камянське РУП – 096 586 94 41;
- Криворізьке РУП – 067 568 90 99;
- Нікопольське РУП:(0566) 68 80 00, (066) 880 50 36, (050) 450 91 40
- Новомосковске РВП – 056 938 02 20; 098 633 06 69;
- Павлоградське РВП – 066 283 53 06;
- Синельниківське РУП – 050 456 40 17; 068 562 33 73; 4 20 98.
ГУНП у Донецькій області:
- Маріупольське РУП – 095 233 49 47;
- ВП № 1 (Кальміуський) – 095 727 31 26;
- ВП № 2(Лівобережний) – 068 468 11 36;
- ВП № 3 (Приморське) – 098 044 01 02;
- ВП №4 (Мангушевське) – 067 454 88 24;
- ВП № 1 (Нікольське) – 099 777 01 19;
- Бахмутський РВП – 050 473 30 55;
- ВП № 1 (Торецьк) – 066 529 11 01;
- Краматорський РУП – 050 988 05 93;
- ВП № 1 (Дружківка) – 050 864 50 46;
- ВП № 2 (Костянтинівка) – 095 810 74 00;
- ВП № 3 (Лиман) – 095 824 66 79;
- ВП № 4 (Слов’янск) – 066 153 49 33;
- ВП № 1 (Олександрівка) – 066 439 08 50;
- Покровське РУП – 050 020 98 46;
- ВП № 1 (Добропілля) – 050 017 08 62;
- ВП № 2 (Курахово) – 099 062 01 16;
- ВП № 3 (Селідове) – 095 454 46 38;
- ВП № 1(Авдіївка) – 099 531 90 88;
- ВП № 2 (Мирноград) – 050 261 82 26;
- Волноваський РВП – 066 001 14 66;
- ВП № 1 (Велика Новосілка) – 095 309 20 54;
- ВП № 2 (Вугледар) – 050 875 33 05.
ГУНП у Житомирській області:
- 067 411 22 70.
ГУНП у Закарпатській області:
- 067 103 84 94.
ГУНП у Запорізькій області:
- 050 452 91 95;
- Дніпровський відділок – 061 236 78 26; 061 239 29 26; 050 341 41 09;
- Шевченківський – 061 287 20 02;
- Хортицький – 061 229 74 99; 099 513 72 47;
- Вознесенівський – 061 224 10 28; 061 239 29 02;
- Олександрівський – 061 764 23 86; 061 764 23 12;
- Комунарський – 061 76 87 99;
- Заводський – 061 239 74 83; 050 724 09 60.
ГУНП у Івано-Франківській області :
- 063 841 04 11.
ГУНП у Кіровоградській області:
- 096 861 01 34.
ГУНП у Луганській області:
- 095 234 57 37;
- 050 250 09 02;
- Сєвєродонецьк – 095 234 57 37;
- Лисичанськ – 050 662 92 33;
- Кремінна – 066 804 64 94;
- Рубіжне – 095 652 79 04;
- Попасна – 095 484 15 30;
- Чергова частина ГУНП – 066 274 39 90.
ГУНП у Миколаївській області:
- 099 190 00 86;
- 099 190 01 42;
- 099 190 03 14;
- 099 190 03 39;
- 099 190 03 87;
- 099 190 04 80;
- 099 190 04 82;
- 099 190 04 96;
- 099 090 01 46;
- 099 090 01 86;
- 095 278 31 74.
ГУНП у Одеській області:
- 048 779 42 02;
- 048 779 40 61.
ГУНП у Рівненській області:
- 096 131 33 23.
ГУНП у Харківській області:
- 095 704 23 22.
- ХРУП № 1 (Київський) – 063 215 46 84;
- ВП № 1 ХРУП № 1 (Основ’янський) – 057 705 98 15; 063 203 19 16;
- ВП № 2 ХРУП №1 (Слобідський) – 057 737 23 46; 063 534 18 56; 096 192 37 02;
- ВП № 3 ХРУП № 1 (м. Мерефа) – 057 748 73 50; 099 073 24 99;
- Відділення поліції № 1 ХРУП № 1 (Аеропорт) – 057 775 55 00;
- Відділення поліції № 2 ХРУП № 1 (м. Люботин) – 068 550 99 28; 095 794 90 56;
- Відділення поліції № 3 ХРУП № 1 (смт Нова Водолага) – 057 404 20 02;
- СПД №1 ХРУП № 1 (ст. Основа) – 057 729 20 15;
- ХРУП № 2 (Московський) – 057 738 40 53; 067 539 32 91;
- ВП № 1 ХРУП № 2 (Індустріальний) – 057 293 31 15; 095 604 70 88; 097 937 91 17;
- ВП № 2 ХРУП № 2 (Немишлянський) – 057 293 50 40;
- ХРУП № 3 (Шевченківський) – 063 631 81 79;
- ВП № 1 ХРУП № 3 (Новобаварський) – 057 370 21 25;
- ВП № 2 ХРУП № 3 (Холодногірський) – 057 712 50 22; 068 637 61 57;
- Відділення поліції № 1 (Харків-Пасажирський) – 068 716 58 46;
- Ізюмське районне управління поліції – 068 903 01 26;
- Чугуївське районне управління поліції – 057 462 20 13; 095 825 47 59;
- ВП № 2 Чугуївського РУП (м. Зміїв) – 057 473 49 93; 050 305 52 33;
- Відділення поліції № 1 Куп’янського РВП (смт Великий Бурлук) – 057 525 25 91;
- Красноградський районний відділ поліції – 057 447 82 91;
- СПД № 1 Красноградського РВП (смт Зачепилівка) – 057 615 12 91; 093 316 58 43;
- Відділення поліції № 1 Красноградського РВП (смт Сахновщина) – 057 623 13 63;
- СПД № 1 Красноградського РВП (смт Кегичівка) – 057 553 11 45;
- Богодухівський районний відділ поліції – 095 704 60 91;
- СПД № 1 Богодухіського РВП (смт Коломак) – 057 665 61 97;
- СПД № 2 Богодухіського РВП (смт Краснокутськ) – 098 613 43 54;
- Відділення поліції № 1 Богодухіського РВП (м. Валки) – 057 535 13 32;
- Лозівський районний відділ поліції – 057 459 00 64;
- СПД № 1 Лозівського РВП (смт Близнюки) – 057 545 23 26;
- Відділення поліції № 1 Лозівського РВП (м. Первомайський) – 057 483 21 12; 066 834 05 82;
Відділ поліції в метрополітені – 068 814 86 90.
ГУНП у Хмельницькій області:
- 067 380 01 55.
ГУНП у Сумській області:
- 099 537 89 11;
- 099 537 33 51;
- 097 402 00 15;
- 097 402 00 65;
- 063 029 76 96;
- 099 714 34 46.
ГУНП у Тернопільській області:
- 067 673 65 69.
- Відділ поліції №1 (м. Бережани) – 035 482 12 45;
- Відділення поліції №1 (м. Борщів) – 035 412 12 45;
- Відділення поліції №2 (м. Бучач) – 035 442 12 45;
- Відділення поліції №3 (м. Гусятин) – 035 572 12 45;
- Відділення поліції №4 (м. Заліщики) – 035 542 12 45;
- Відділення поліції №4 (м. Збараж) – 035 502 12 45;
- Відділення поліції №2 (м. Зборів) – 035 402 12 45;
- Сектор поліцейської діяльності (смт.Козова) – 035 472 12 45;
- Кременецький районний відділ поліції – 035 462 19 36;
- Відділення поліції №2 (м. Ланівці) – 035 492 12 45;
- Сектор поліцейської діяльності (м.Монастириська) – 035 552 12 45;
- Відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) – 035 432 12 45;
- Відділення поліції №3 (м. Теребовля) – 035 512 12 45;
- Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) – 43 61 00;
- Чорткiвський районний відділ поліції – 035 522 12 45;
- Відділення поліції №1 (м.Шумськ) – 035 582 12 45;
- Сектор поліцейської діяльності (м.Підгайці) – 035 422 22 31.
ГУНП у Черкаській області:
- 067 143 93 95;
- 067 380 14 14.
ГУНП у Чернігівській області:
- 099 200 17 98;
- 093 094 49 21;
- 093 094 49 51;
- 096 971 02 22;
- 050 764 81 59;
- 050 854 41 47.
ГУНП у Чернівецькій області:
- 037 255 26 02;
- 067 312 85 24.
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Анастасія Диняк