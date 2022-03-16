Чого потребують в гуманітарному штабі на Коперника: список

Більше трьох тижнів у Львові працює гуманітарний штаб на вулиці Коперника, 17. Наразі є потреба в продуктах харчування, засобах гігієни та амуніції. Про це Львівському порталу повідомляють у пресслужбі міської ради.

Окрім допомоги жителів Львівщини гуманітарний штаб підтримують і з Європи, проте залишається список речей, які зараз найбільш необхідні.

Актуальний список станом на 16 березня:

Продукти:

сухпайки;

крупи;

макарони;

консерви (овочеві, рибні, м’ясні);

олія;

борошно;

м’ясні вироби;

дитяче харчування.

Непродовольчі товари:

спальні мішки;

термобілизна (чоловіча та жіноча);

дощовики;

постільна білизна;

подушки;

матраци (зокрема надувні);

ліжка-розкладачки;

станки для гоління;

павербанки;

батарейки;

ліхтарики.

Засобів гігієни:

зубні щітки;

мило господарське;

шампуні (дитячі та дорослі);

шампуні (дитячі та дорослі); пінки та гелі для гоління.

Амуніція військовослужбовцям:

бронежилети;

каски;

військове взуття тепле (берци);

наколінники військові;

рукавиці тактичні та будівельні;

балаклави;

каримати;

засоби зв’язку.

Про усі потреби штабу можна дізнатися за посиланням або за номером – 098 941 62 36.

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Фото: ЛМР