Чого потребують в гуманітарному штабі на Коперника: список

Більше трьох тижнів у Львові працює гуманітарний штаб на вулиці Коперника, 17. Наразі є потреба в продуктах харчування, засобах гігієни та амуніції. Про це Львівському порталу повідомляють у пресслужбі міської ради.
Окрім допомоги жителів Львівщини гуманітарний штаб підтримують і з Європи, проте залишається список речей, які зараз найбільш необхідні.
Актуальний список станом на 16 березня:
Продукти:
- сухпайки;
- крупи;
- макарони;
- консерви (овочеві, рибні, м’ясні);
- олія;
- борошно;
- м’ясні вироби;
- дитяче харчування.
Непродовольчі товари:
- спальні мішки;
- термобілизна (чоловіча та жіноча);
- дощовики;
- постільна білизна;
- подушки;
- матраци (зокрема надувні);
- ліжка-розкладачки;
- станки для гоління;
- павербанки;
- батарейки;
- ліхтарики.
Засобів гігієни:
- зубні щітки;
- мило господарське;
шампуні (дитячі та дорослі);
- пінки та гелі для гоління.
Амуніція військовослужбовцям:
- бронежилети;
- каски;
- військове взуття тепле (берци);
- наколінники військові;
- рукавиці тактичні та будівельні;
- балаклави;
- каримати;
- засоби зв’язку.
Про усі потреби штабу можна дізнатися за посиланням або за номером – 098 941 62 36.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Фото: ЛМР
Анастасія Диняк