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Чого потребують в гуманітарному штабі на Коперника: список

Анастасія Диняк

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Більше трьох тижнів у Львові працює гуманітарний штаб на вулиці Коперника, 17. Наразі є потреба в продуктах харчування, засобах гігієни та амуніції. Про це Львівському порталу повідомляють у пресслужбі міської ради.

Окрім допомоги жителів Львівщини гуманітарний штаб підтримують і з Європи, проте залишається список речей, які зараз найбільш необхідні.

Актуальний список станом на 16 березня:

Продукти:

  • сухпайки;
  • крупи;
  • макарони;
  • консерви (овочеві, рибні, м’ясні);
  • олія;
  • борошно;
  • м’ясні вироби;
  • дитяче харчування.

Непродовольчі товари:

  • спальні мішки;
  • термобілизна (чоловіча та жіноча);
  • дощовики;
  • постільна білизна;
  • подушки;
  • матраци (зокрема надувні);
  • ліжка-розкладачки;
  • станки для гоління;
  • павербанки;
  • батарейки;
  • ліхтарики.

Засобів гігієни:

  • зубні щітки;
  • мило господарське;
    шампуні (дитячі та дорослі);
  • пінки та гелі для гоління.

Амуніція військовослужбовцям:

  • бронежилети;
  • каски;
  • військове взуття тепле (берци);
  • наколінники військові;
  • рукавиці тактичні та будівельні;
  • балаклави;
  • каримати;
  • засоби зв’язку.

Про усі потреби штабу можна дізнатися за посиланням або за номером – 098 941 62 36.

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Фото: ЛМР

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