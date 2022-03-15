У НАТО не виключають, що Росія може застосувати хімічну зброю, – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив занепокоєння тим, що Росія може застосувати хімічну зброю у війні проти України. Про це з посиланням на CNN повідомляє hromadske.

Столенберг заявив, що абсурдні заяви Москви про біологічні лабораторії та хімічну зброю в Україні є частиною «довгого списку брехні» кремля, який викликає занепокоєння щодо можливості такої атаки.

«Вони стверджували, що не планували вторгнення в Україну, але вони це зробили. Вони стверджували, що виводять свої війська, але потім ввели ще більше. Вони стверджують, що захищають мирних жителів, але вони вбивають мирних жителів», – сказав Столтенберг.

Він підкреслив, що будь-яке використання хімічної зброї буде порушенням міжнародного права. «Ми закликаємо росію не використовувати хімічну зброю. Ми закликаємо росію вивести свої сили та припинити бої», – додав генсек НАТО.

Нагадаємо, 10 березня начальник російських військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту провів брифінг, де розповідав про нібито проєкт США в лабораторіях України щодо вивчення поширення небезпечних інфекцій за допомогою птахів. Жодних доказів росія не навадить, але посилається на «отримані з різних джерел свідчення».

Росіяни також згадали пандемію коронавірусу і заявили, що в лабораторіях України нібито вивчали кажанів як агентів біологічної зброї. У рф кажуть, що одним із завдань США та союзників є «створення біоагентів, здатних вибірково вражати різні етнічні групи, зокремаслов’ян».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на це заявив, що російська федерація готує ще одну «жахливу операцію під чужим прапором».

«Маніакальна одержимість, з якою російські чиновники фантазують про біологічну або хімічну зброю, якої не існує, та небезпеку в Україні, викликає глибоку тривогу й може насправді вказувати на те, що росія готує ще одну жахливу операцію під чужим прапором», – зазначив Кулеба.

Зрештою росія запросила проведення 11 березня засідання в Раді Безпеки ООН «щодо питань військово-біологічних програм США в Україні». Але в Організації Об’єднаних Націй відповіли, що не мають жодних доказів того, що Україна займалася розробкою біологічної зброї.

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