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Російський безпілотник перетнув кордон Польщі, – українська авіація

Наталя Дуляба

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Радіолокаційні засоби Повітряних Сил ЗСУ зафіксували, що 14 березня російський безпілотник перетнув кордон України у напрямку Польщі. Про це йдеться на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

За попередніми даними, йдеться про російський безпілотний авіаційний комплекс типу «Форпост».

«Безпілотник окупантів спершу кружляв над Яворівським полігоном, очевидно, вивчаючи наслідки ракетного обстрілу на Львівщині, потім заглибився на територію Польщі, повернувся в український повітряний простір і був збитий нашою ППО. Рештки шукають», – йдеться у повідомленні.

Крім того, українська авіація має інформацію про падіння у сусідній Румунії безпілотника типу «Орлан-10», що теж є на озброєнні збройних сил Росії. На думку військових, окупанти залітають у повітряних простір країн-членів НАТО і таким чином продовжують проводити свої провокативні дії.

Загалом протягом 14 березня українська протиповітряна оборона збила ще 4 вертольоти і один літак російських окупантів. Крім того, підтверджено факт збиття крилатої ракети ворога із українського винищувача.

Також завдяки авіанальотам вдалося знищити колони техніки рашистів.

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