Очільник Львівщини закликає відкрити ще два пункти пропуску на кордоні з Польщею

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький звернувся до польських партнерів щодо можливості відкриття пунктів пропуску на кордоні з Польщею у Варяжі та Нижанковичах. Про це він заявив у Телеграм.

За його словами, пункти пропуску на кордоні з Польщею наразі суттєво менше завантажені, але це може змінитися у випадку ескалації конфлікту. Тому Максим Козицький звернувся до польських партнерів щодо можливості відкриття пунктів пропуску у Варяжі та Нижанковичах, які наразі не введені в експлуатацію, та облаштування соціальної інфраструктури біля них.

Також голова ОВА розповів, що час зустрічі з віце-спікеркою Сейму Республіки Польща Малгожатою Госєвською та Генеральною консулкою Республіки Польща у Львові Елізою Дзвонкєвіч висловив подяку і глибоку шану польському народові від українського. Обговорили також потребу покращення залізничного сполучення між Україною та Польщею.

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