Ми подбаємо про зброю, а біженців будемо вітати з обіймами, – Байден

Президент США Джо Байден заявив, що його країна подбає про зброю для захисту України від російських військових і зустрічатиме біженців «з відкритими обіймами». Про це він написав у своєму Twitter’i.

«Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від вторгнення російської сили. Ми надішлемо гроші, їжу та допомогу, щоб врятувати життя українців. Ми будемо вітати українських біженців з відкритими обіймами», – відзначив Джо Байден.

We will make sure Ukraine has weapons to defend against the invading Russian force.









WordPress Slideshow We will send money and food and aid to save Ukrainian lives. We will welcome Ukrainian refugees with open arms. — President Biden (@POTUS) March 14, 2022

Нагадаємо, нещодавно у Білому домі заявили, що США підтримують переговорний процес між українською і російською сторонами, однак поки не бачать ознак з боку РФ щодо готовності відмовитись від ескалації та припинити наступ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.