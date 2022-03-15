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Ми подбаємо про зброю, а біженців будемо вітати з обіймами, – Байден

Наталя Дуляба

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Президент США Джо Байден заявив, що його країна подбає про зброю для захисту України від російських військових і зустрічатиме біженців «з відкритими обіймами». Про це він написав у своєму Twitter’i.

«Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від вторгнення російської сили. Ми надішлемо гроші, їжу та допомогу, щоб врятувати життя українців. Ми будемо вітати українських біженців з відкритими обіймами», – відзначив Джо Байден.

Нагадаємо, нещодавно у Білому домі заявили, що США підтримують переговорний процес між українською і російською сторонами, однак поки не бачать ознак з боку РФ щодо готовності відмовитись від ескалації та припинити наступ.

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