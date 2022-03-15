Двадцятий день війни: вечірнє зведення Генштабу

15 березня триває двадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Генеральний штаб ЗСУ опубілкував у Facebook зведення станом на 18:00 год.

Продовжується наступальна операція проти України. Противника зупинено. Не досягнувши мети у встановлені терміни, він несе втрати у живій силі та техніці.

Зухвало ігноруючи норми Міжнародного гуманітарного права, російські загарбники наносять ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, мирному населенню, житлових кварталах, школах та дитячих садках. Фіксуються факти тримання цивільних осіб у заручниках, пограбування місцевого населення та мародерства.

Збройні Сили України виконують поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії проти України. Розгорнуті частини резерву на визначених напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ.

Тривають бої за звільнення околиць Маріуполя. Воїнами полку «Азов» було розбито один з підрозділів 22-ї окремої бригади спеціального призначення збройних сил російської федерації.

На Луганщині протягом дня захисники України знищили п’ять РСЗВ БМ-21 «Град» з боєприпасами до них, три танки Т-72, одну БМП-3 та понад 15 військовослужбовців противника. Ці дані уточнюються.

Тривають заходи щодо здійснення прикриття державного кордону України та морського узбережжя. На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони. Український народ продовжує нищити російських зайд. Разом переможемо! Слава Україні!

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