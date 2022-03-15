Бійці бригади імені короля Данила знищили три російські танки і БМП

На Луганщині воїни 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила ліквідували три російські танки і БМП разом із екіпажами. Про це йдеться на сторінці Операції об’єднаних сил у Facebook.

«Українські захисники продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам. На Луганщині воїни 24 ОМБр імені короля Данила знищили три танки Т-72 та одну БМП-3 разом з ворожими екіпажами», – вказано у повідомленні.

Зазначимо, що 24 окрема механізована бригада імені короля Данила є зі Львівщини. З 2014 року воює на Донбасі. Її бійці, зокрема, брали участь у боях за Лисичанськ, Красний Лиман, низки інших населених пунктів, а також потрапили під ворожий обстріл під Зеленопіллям в липні 2014-го. Тоді загинули більше двох десятків військових.

Нагадаємо, за останніми даними російські окупанти в Україні вже втратили понад 13500 своїх солдатів, 404 танки, майже 180 літаків і гелікоптерів та низку іншої військової техніки. Детальніше – за цим посиланням.

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