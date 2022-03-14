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У Києві снаряд влучив у 9-поверхівку: є загиблі

Ольга Денисяка

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Зранку 14 березня у житлову 9-поверхівку в Оболонському районі в Києві влучив снаряд. Наразі відомо про 2 загиблих та 3 госпіталізованих. Про це йдеться у Facebook ДСНС України.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 05:09 год. На місце негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділі. По прибуттю, бійці встановили, що внаслідок потрапляння, попередньо, артилерійського снаряду сталося часткове руйнування сходової клітини з 1 по 3 поверхи та фасаду будинку з 1 по 9 поверхи, а також сталося загоряння в квартирах на 3-му та 4-му поверхах.

О 07:04 пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку локалізували на площі 500 м кв.


Станом на 07:40 год. в дев’ятиповерховому житловому будинку виявлено тіла 2 загиблих осіб, 3 особи госпіталізовано, 9 особам допомога надана на місці. Підрозділи ДСНС врятували 15 осіб та евакуювали 63 особи, пошуки тривають.

О 07:58 пожежу ліквідовано. Пошукові роботи тривають.

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