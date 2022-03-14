Росіяни у Волновасі вбили ієромонаха ПЦУ

У Волновасі російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова), повідомила Православна церква України.

Отець Платон був пострижений в монахи у Свято-Феодосійському монастирі Києва, тривалий час служив у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.

Як відомо російська армія та сепаратисти бомбили Волноваху з самого початку вторгнення. За протистояння міста йому присвоїли статус міста-героя.

На сьогодні Волноваха є окупованою російськими військами.

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