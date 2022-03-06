ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні з’явились нові міста-герої

Наталя Дуляба

|

Президент Володимир Зеленський надав статус міст-героїв тим населеним пунктам, які найбільше постраждали від російських загарбників. Про це 6 березня він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

«Я вирішив відзначити спеціальним званням міста, як це вже колись було, коли перемогли іншу навалу, але схожу, інше вторгнення, але не менш жорстоке», – сказав Володимир Зеленський.

Містами-героями стануть: Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха.

Зазначимо, раніше відзнаку «Місто-герой» отримували за героїчну оборону від нацистів, тепер – за оборону від Росії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів