В Україні з’явились нові міста-герої

Президент Володимир Зеленський надав статус міст-героїв тим населеним пунктам, які найбільше постраждали від російських загарбників. Про це 6 березня він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

«Я вирішив відзначити спеціальним званням міста, як це вже колись було, коли перемогли іншу навалу, але схожу, інше вторгнення, але не менш жорстоке», – сказав Володимир Зеленський.

Містами-героями стануть: Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха.

Зазначимо, раніше відзнаку «Місто-герой» отримували за героїчну оборону від нацистів, тепер – за оборону від Росії.

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