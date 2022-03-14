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На час війни доплата за препарати інсуліну з пацієнтів не стягується

Андрій Котенський

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На період воєнного стану доплати за препарати інсуліну з пацієнтів не стягуватимуться. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ України.

Відповідно до змін, які вніс Кабмін, на період дії воєнного стану:

  •  суб’єктам господарювання за договорами про реімбурсацію здійснюється повне відшкодування вартості (реімбурсація) препаратів інсуліну з держбюджету;
  • доплата з пацієнтів — не стягується, положення щодо часткового відшкодування вартості препаратів інсуліну, розрахунку суми доплати за препарати інсуліну, що сплачуються пацієнтами аптечному закладу, — не застосовуються;
  • розмір реімбурсації первинної упаковки торговельної назви препарату інсуліну визначається на рівні роздрібної ціни за первинну упаковку торговельної назви препарату інсуліну для всіх категорій пацієнтів, передбачених Порядком, та типів і форм випуску таких препаратів.

Раніше Львівський портал повідомляв, яка ситуація із інсуліном на Львівщині.

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