На час війни доплата за препарати інсуліну з пацієнтів не стягується

На період воєнного стану доплати за препарати інсуліну з пацієнтів не стягуватимуться. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ України.

Відповідно до змін, які вніс Кабмін, на період дії воєнного стану:

суб’єктам господарювання за договорами про реімбурсацію здійснюється повне відшкодування вартості (реімбурсація) препаратів інсуліну з держбюджету;

доплата з пацієнтів — не стягується, положення щодо часткового відшкодування вартості препаратів інсуліну, розрахунку суми доплати за препарати інсуліну, що сплачуються пацієнтами аптечному закладу, — не застосовуються;

розмір реімбурсації первинної упаковки торговельної назви препарату інсуліну визначається на рівні роздрібної ціни за первинну упаковку торговельної назви препарату інсуліну для всіх категорій пацієнтів, передбачених Порядком, та типів і форм випуску таких препаратів.

Раніше Львівський портал повідомляв, яка ситуація із інсуліном на Львівщині.

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