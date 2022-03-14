Львів’янин Василь Кравчук – чемпіон Паралімпійських ігор в естафеті

У завершальний день Паралімпійських ігор у Пекіні українські лижники показали найкращий результат у естафеті 4 по 2,5 км. Першу паралімпійську медаль для Львова цього дня здобув Василь Кравчук. Про це повідомили в міському управлінні спорту.

«Є медаль для Львова на Паралімпійських Іграх у Пекіні. Наші спортсмени показали відмінний результат у змаганнях з естафети на 2,5 км. Серед паралімпійських чемпіонів – львів’янин Василь Кравчук.

Паралімпійськими чемпіонами в естафеті 4х2,5 км у лижній гонці стали: Дмитро Суярко (гайд Олександр Ніконович), Григорій Вовчинський, Василь Кравчук та Анатолій Ковалевський (гайд Олександр Мукшин).

Для України це уже 29 медаль на Паралімпійських Іграх у Пекіні», – інформують в управлінні спорту ЛМР.

Додамо, що 24-річний Василь Кравчук у інваспорт прийшов після важкої аварії. У 2019 році він у складі національної паралімпійської збірної здобув відразу три медалі на етапі Кубка світу з лижних перегонів та біатлону. Навесні 2021 року він став бронзовим призером Кубка світу з біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та порушеннями зору. А нещодавно, у січня 2022 року, Василь Кравчук здобув титул віцечемпіона світу з біатлону на паралімпійському чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону, що відбувався у норвезькому Ліллегаммері.

Раніше повідомлялось, що українська збірна завершила цьогорічні змагання з 29 нагородами та на другому місці медального заліку Олімпіади.

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