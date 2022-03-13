Україна посіла друге місце у заліку на Паралімпіаді-2022

Україна здобула золоту медаль в останній змагальний день на Паралімпійських іграх у Пекіні. Тож українська збірна завершує цьогорічні змагання з 29 нагородами та на другому місці медального заліку, передає hromadske.

«Золото» в останній змагальний день завоювала українська команда у відкритій естафеті (лижні перегони). Україну представляли Дмитро Суярко (клас із порушенням зору), Григорій Вовчинський (клас стоячи), Василь Кравчук (клас сидячи) і Анатолій Ковалевський (клас із порушенням зору).

Друге і третє місце посіла Франція та Норвегія. Також в останній змагальний день відбулась змішана естафета. Українська команда посіла четверте місце.

Тож українська збірна завершує Паралімпійські ігри з рекордними для зимової Паралімпіади 29 медалями: 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових. Наші спортсмени посіли друге місце в загальному медальному заліку. Перше місце у Китаю: їхні спортсмени завоювали 61 медаль (18 золотих, 20 срібних і 23 бронзові).

Паралімпійські ігри у Пекіні офіційно тривали з 4 по 13 березня. За цей час розіграли 78 комплектів нагород у шести видах спорту. Україна на Паралімпіаді представлена у двох видах спорту: парабіатлоні та лижних перегонах. На змаганнях виступили 20 українських параспортсменів.

Від цьогорічних змагань відсторонили спортсменів із росії та білорусі через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

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