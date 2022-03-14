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Ефір на російському ТБ зірвали протестом проти війни в Україні

Наталя Дуляба

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Прямий ефір на одному з російських пропагандистських телеканалів зірвав одиночний протест проти війни в Україні. Відповідне відео у Facebook оприлюднила Верховна Рада України.

На відео видно, що під час ефіру в студію увірвалась жінка із плакатом у руках і стала за спиною ведучої. У ньому було написано: «Ні війні! Зупиніть війну, не вірте пропаганді, тут вам брешуть. Росіяни проти війни».

Як пише УП, антивоєнний одиночний пікет стався у прямому ефірі програми «Время» на Першому каналі РФ. Цей момент на відео із кількох ракурсів встигли зняти деякі росіяни і поширили у Telegram.

За попередніми даними, протестувальницею є російська журналістка Маріна Овсяннікова. У відеозверненні, опублікованому на YouTube, вона зізнається, що займалась російською пропагандою і «зомбувала» росіян, а також висловилась проти війни в Україні. Овсяннікова заявила, що Росія є державою-агресором і відповідальність за почату війну лежить на Владіміру Путіну.

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