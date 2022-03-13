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Зі Львова до ЄС вивезли ще 70 онкохворих дітей

Андрій Котенський

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Ще 60 онкохворих дітей-підопічних Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру відправлено на лікування в провідні клініки світу. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі медцентру.

«60 онкохворих дітей та 100 членів їх сімей поїхали у найкращі клініки Європи та світу, де їх чекають топові фахівці», – йдеться у повідомленні.

Колектив львівського обласного медичного закладу разом з групою фахівців Української Асоціації Дитячої Гематології контактують з закордонними клініками щодо розміщення та лікування пацієнтів з України та вже вчетверте сформували й відправили групу дітей, які потребують лікування.

«Медичний спеціалізований автомобільний потяг перевезе усіх пацієнтів та опікунів у спеціально створену клініку Unicorn у Польщі, звідки усіх розподілять по відповідних центрах згідно з діагнозом», – повідомляють у Західноукраїнському дитячому медцентрі.

Нагадаємо, що зі Львова до Польщі для лікування впродовж березня відправлено уже 250 дітей із важкими захворюваннями.

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