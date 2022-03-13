Зеленський відвідав поранених військових у лікарні

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених захисників України, які проходять лікування у військовому госпіталі. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві оборони України.

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У цій лікарі перебувають військові з ушкодженнями різного ступеня тяжкості після боїв у Київській області.

Глава держави нагородив військових орденами й медалями за мужність і самовідданість, а також відзначив персонал лікарні за взірцеву роботу у складних умовах.

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