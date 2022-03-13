Військовому госпіталю у Львові потрібна допомога: актуальний перелік

У Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону перебувають поранені бійці, в тому числі постраждалі внаслідок сьогоднішнього авіаційного удару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки. Про це Львівський портал повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
Відтак актуальні потреби госпіталю:
- Апарати зовнішньої фіксації кісток (передпліччя, стегнової кістки, великогомілкової кістки) – 100 шт.
- Насос для вакуумної терапії ран – 20 шт.
- Комплект витратних матеріалів для вакуумної терапії ран – 200 шт.
- Коагулятор електрохірургічний – 2 шт.
- Дриль ортопедичний -1 шт.
- Укомплектовані індивідуальні тактичні аптечки для військових – 50 тис. шт.
Усіх охочих допомогти, просять контактувати за номером: 38(097) 9858669
Також можна фінансово підтримати поранених бійців, які перебуватимуть у Львівському госпіталі. Відповідні рахунки нижче.
БФ «Фундація підтримки медицини для військових»
ЄДРПОУ 43005599
ПриватБанк
Код Банку-одержувача ЄДРПОУ банку 1436057, код банку 325321
Рахунок UA073052990000026002021006136
Картка 5169 3305 1877 5280
КredoBanк
Код банку 325365
Рахунок UA463253650000000260050005063
Призначення – Добровільна благодійна пожертва
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Оксана Попович