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Військовому госпіталю у Львові потрібна допомога: актуальний перелік

Оксана Попович

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У Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону перебувають поранені бійці, в тому числі постраждалі внаслідок сьогоднішнього авіаційного удару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки. Про це Львівський портал повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Відтак актуальні потреби госпіталю:

  • Апарати зовнішньої фіксації кісток (передпліччя, стегнової кістки, великогомілкової кістки) – 100 шт.
  • Насос для вакуумної терапії ран – 20 шт.
  • Комплект витратних матеріалів для вакуумної терапії ран – 200 шт.
  • Коагулятор електрохірургічний – 2 шт.
  • Дриль ортопедичний -1 шт.
  • Укомплектовані індивідуальні тактичні аптечки для військових – 50 тис. шт.

Усіх охочих допомогти, просять контактувати за номером: 38(097) 9858669

Також можна фінансово підтримати поранених бійців, які перебуватимуть у Львівському госпіталі. Відповідні рахунки нижче.

БФ «Фундація підтримки медицини для військових»
ЄДРПОУ 43005599
ПриватБанк
Код Банку-одержувача ЄДРПОУ банку 1436057, код банку 325321
Рахунок UA073052990000026002021006136
Картка 5169 3305 1877 5280

КredoBanк
Код банку 325365
Рахунок UA463253650000000260050005063
Призначення – Добровільна благодійна пожертва

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