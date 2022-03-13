Українська топ-біатлоністка взяла до рук автомат

Провідна українська біатлоністка Анастасія Меркушина змінила біатлонну гвинтівку на автомат та слала на захист України від російських військових-окупантів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДПС України.

Анастасія Меркушина, яка ще нещодавно змагалася Олімпійських трасах, доєдналася до лав прикордонників, які разом із іншими силами боронять нашу країну від російського окупанта.

Варто нагадати, що Анастасія Меркушина брала участь у двох Олімпіадах. Вона чемпіонка світу та Європи серед юніорів, а також чотириразова призерка ЧС у складі жіночої естафетної команди України.

На світових теренах в її честь неодноразово піднімався український прапор, тепер настав час захищати його, каже спортсменка.

Варто додати, що на захист України став також чемпіон світу із біатлону Дмитро Підручний.

Фото: Biathlon.com

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