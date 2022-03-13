ОСТАННІ НОВИНИ

У центрі Львова артисти заспівали Гімн України

Ольга Денисяка

|

13 березня на площі Ринок львівські артисти заспівали Гімн України. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Артисти вирішили в такий спосіб підтримали країну та бойовий дух українців.

Зокрема, в мистецькій акції на площі Ринок взяли участь: вокальна формація «Піккардійська Терція», Артур Боссо, Андрій Князь, Андріана, Павло Табаков, Андрій Заліско, октет «Орфей», Назар Савко, Ліля Ваврін, Андрій Бакун, Вадим Олійник та інші.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів