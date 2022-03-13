У центрі Львова артисти заспівали Гімн України

13 березня на площі Ринок львівські артисти заспівали Гімн України. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Артисти вирішили в такий спосіб підтримали країну та бойовий дух українців.

Зокрема, в мистецькій акції на площі Ринок взяли участь: вокальна формація «Піккардійська Терція», Артур Боссо, Андрій Князь, Андріана, Павло Табаков, Андрій Заліско, октет «Орфей», Назар Савко, Ліля Ваврін, Андрій Бакун, Вадим Олійник та інші.

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